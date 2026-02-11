İSTANBUL 10°C / 7°C
Spor

Beşiktaş duyurdu! Yeni transferler için imza töreni

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimler takviye eden Beşiktaş yeni oyuncular için imza töreni düzenleyecek. Tören başkan Serdal Adalı'nın katılımıyla yarın Tüpraş Stadyumu'nda saat 15.00'te yapılacak. İşte detaylar...

11 Şubat 2026 Çarşamba 12:09
Beşiktaş duyurdu! Yeni transferler için imza töreni
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni oyuncular için imza töreni düzenleyecek.

Başkan Serdal Adalı'nın da katılımıyla gerçekleşecek olan imza töreni 12 Şubat Perşembe saat 15.00'de yapılacak.

Törende yeni transferlerin yanı sıra Serdal Adalı da gündeme ve transferlere dair açıklamalarda bulunacak.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yeni transferlerimiz Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeongyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez için Başkanımız Serdal Adalı'nın katılımıyla yarın (12 Şubat Perşembe) saat 15.00'te Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde imza töreni gerçekleşecektir.

