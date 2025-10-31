Beşiktaş duyurdu! Yönetimde ayrılık gerçekleşti

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşti. Siyah beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Sayın Seçil Aygül ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" ifadeleri yer aldı.

İşte yapılan resmi açıklama;

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Sayın Seçil Aygül ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Aygül'e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Beşiktaş JK