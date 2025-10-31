İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2025 Cuma / 8 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0554
  • EURO
    48,5015
  • ALTIN
    5414.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş duyurdu! Yönetimde ayrılık gerçekleşti
Spor

Beşiktaş duyurdu! Yönetimde ayrılık gerçekleşti

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşti. Siyah beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, 'Seçil Aygül ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız' ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi31 Ekim 2025 Cuma 20:07 - Güncelleme:
Beşiktaş duyurdu! Yönetimde ayrılık gerçekleşti
ABONE OL

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşti. Siyah beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Sayın Seçil Aygül ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" ifadeleri yer aldı.

İşte yapılan resmi açıklama;

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Sayın Seçil Aygül ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Aygül'e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Beşiktaş JK

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.