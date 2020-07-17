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Spor

Beşiktaş, Edwin Gyasi ile anlaşma sağladı

Beşiktaş, Ganalı oyuncu Edwin Gyasi ile 700 bin euro maaş karşılığında 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

17 Temmuz 2020 Cuma 22:29 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 22:29
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Beşiktaş Edwin Gyasi ile kadrosunu güçlendirmesini an meselesi.

Siyah beyazlılar Ganalı futbolcu ile masaya otururken pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Siyah beyazlıların 700 bin euro maaş karşılığında futbolcuyla görüşme yaptığı ve olumlu sonuç aldığı öğrenildi.

Bein Sports'un haberine göre, bonservis ücreti ödenmeyecek olan futbolcu için 2 +1 yıllık bir sözleşme planı belirlenirken son temas için sezonun tamamlanmadı bekleniyor.

Hızlı oyun yapısı ve tekniği ile dikkat çeken futbolcu için teknik heyetin de onay verdiği gelen haberler arasında.

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