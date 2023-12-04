Beşiktaş eleştirilerden kurtulamadı

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'ın ayrılıkları sonrasında takımın başına kimin geçeceği merak konusuyken ateşten gömleği Rıza Çalımbay giymişti. Siyah-Beyazlı camianın efsanesi, evladı ve kaptanı olan Çalımbay ikinci kez Kara Kartal'da teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

İlk maçına Başakşehir karşısında çıkan tecrübeli hoca sahadan 1-0'lık skorla ayrılarak ikinci dönemine galibiyetle başlamıştı. Ardından Beşiktaş, Çalımbay yönetiminde Samsunspor deplasmanında da 2-1 kazanmasını bildi.

ELEŞTİRİLER AYYUKA ÇIKTI

Bir anda tribünlerin desteğini alan ve camiadaki kara bulutları dağıtan deneyimli çalıştırıcı, hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge maçında evinde şoku yaşamıştı. Siyah-Beyazlılar 5-0 gibi ağır bir skorla kaybederken eleştiriler ve mırıldanmalar yine ayyuka çıkmıştı.

ÖZLEM İKİ MAÇ OLDU

Kara Kartal ligdeki MKE Ankaragücü deplasmanında da takıldı. Ali Sowe ve Alex-Oxlade Chamberlain'in karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Kartal'ın galibiyet özlemi de iki maça çıktı.