Beşiktaş Emlakjet evinde farklı kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş Emlakjet, sahasında TOFAŞ'ı 105-85 mağlup etti.
Bu sonuçla Beşiktaş, ligde 6. galibiyetini aldı. TOFAŞ ise 13. yenilgisini yaşadı.
SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar
BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Usher 23, Freeman 20, Cartwright 28, Burak Can Yıldızlı 14, Samet Yiğitoğlu 2, Whitehead, Yiğit Onan, Okben Ulubay 2, Egemen Güven 8, Kerem Kuthan Konan, Sokolowksi 8
TOFAŞ: Berk İbrahim Uğurlu 9, Toure 4, Gray 15, Doyle 14, Manek 21, Berke Büyüktuncel 7, Tolga Geçim 5, Ennis 10, Ege Demir
1. PERİYOT: 24-30
DEVRE: 48-48
3. PERİYOT: 75-64