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Spor

Beşiktaş Emlakjet evinde farklı kazandı

Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği TOFAŞ'ı 105-85 yendi.

AA11 Mart 2023 Cumartesi 18:16 - Güncelleme:
Beşiktaş Emlakjet evinde farklı kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş Emlakjet, sahasında TOFAŞ'ı 105-85 mağlup etti.

Bu sonuçla Beşiktaş, ligde 6. galibiyetini aldı. TOFAŞ ise 13. yenilgisini yaşadı.

SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Usher 23, Freeman 20, Cartwright 28, Burak Can Yıldızlı 14, Samet Yiğitoğlu 2, Whitehead, Yiğit Onan, Okben Ulubay 2, Egemen Güven 8, Kerem Kuthan Konan, Sokolowksi 8

TOFAŞ: Berk İbrahim Uğurlu 9, Toure 4, Gray 15, Doyle 14, Manek 21, Berke Büyüktuncel 7, Tolga Geçim 5, Ennis 10, Ege Demir

1. PERİYOT: 24-30

DEVRE: 48-48

3. PERİYOT: 75-64

  • beşiktaş emlakjet
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  • Basketbol Süper Ligi

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