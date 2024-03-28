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Spor

Beşiktaş Emlakjet final için parkede olacak

Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Fransız ekibi Mincidelice JL Bourg'u sahasında ağırlayacak.

AA28 Mart 2024 Perşembe 10:10 - Güncelleme:
Beşiktaş Emlakjet final için parkede olacak
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Fransa ekibi Mincidelice JL Bourg'u konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Yarı final ilk maçında Fransa'da rakibine 86-74 yenilen siyah-beyazlılar, müsabakadan galip gelmesi halinde seriyi üçüncü maça taşıyacak. Mincidelice JL Bourg'un kazanması durumunda ise Beşiktaş Emlakjet BKT Avrupa Kupası'na veda ederken, Fransa temsilcisi adını finale yazdıran taraf olacak.

Serinin üçüncü maça taşınması durumunda mücadele, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

  • beşiktaş emlakjet
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