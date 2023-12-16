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Spor

Beşiktaş Emlakjet sahasında Anadolu Efes'e geçit vermedi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Emlakjet ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 85-77 mağlup etti.

16 Aralık 2023 Cumartesi 23:09 - Güncelleme:
Beşiktaş Emlakjet sahasında Anadolu Efes'e geçit vermedi!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanan maçta Beşiktaş Emlakjet, sahasında Anadolu Efes'i 85-77 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında oyun üstünlüğünü ele alan Beşiktaş Emlakjet, 4. dakikaya 6-2 önde girdi. Anadolu Efes, 5. dakikada Darius Thompson'un basketiyle öne geçti ve skoru 6-8'e getirdi. Sonrasında tempoyu artıran siyah-beyazlılar, Matt Mitchell ile bulduğu basketlerle ilk periyodu 21-14 önde bitirdi.

Beşiktaş Emlakjet, ikinci çeyreğin başında da oyun üstünlüğünü bırakmadı. Yiğit Arslan ile hücumda etkili olan siyah-beyazlılar 16. dakikada Jonah Matthews'ın üçlüğü ile aradaki farkı 15'e çıkardı: 39-24. Sonrasında karşılıklı basketlerle devam eden ikinci periyot, Beşiktaş Emlakjet'in 49-36 üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü periyotta rakibinin boş hücumlarını iyi değerlendiren Beşiktaş Emlakjet, 25. dakikada Matt Mitchell'ın serbest atıştan bulduğu sayılarla aradaki farkı 18'e çıkardı: 60-42. Bu dakikadan sonra temposunu artıran Anadolu Efes, üçüncü çeyreğin son saniyesinde Darius Thompson'la bulduğu basketle farkı 8 sayıya kadar indirdi ve son periyoda 62-54 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyrek, iki takımın da karşılıklı basketleriyle başladı. Bu periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, Tyrique Jones'un basketiyle 34. dakikada aradaki farkı 5'e indirdi: 69-64. Bu dakikadan sonra aradaki farkın daha da azalmasına izin vermeyen Beşiktaş Emlakjet, son dakikalarda serbest atıştan bulduğu sayılarla karşılaşmadan 85-77'lik galibiyetle ayrıldı.

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Burak Yılmaz

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 11, Needham 19, Berkan Durmaz 2, Mitchell 15, Delgado 11, Allman 11, Berk İbrahim Uğurlu 2, Yiğit Arslan 12, Kerem Kuthan Konan 2

Anadolu Efes: Larkin 18, Erten Gazi, Thompson 15, Oturu 25, Jones 6, Emre Melih Tunca, Rıdvan Öncel 4, Burak Can Yıldızlı 3, Ercan Osmani, Michael Daum 6

1. Periyot: 21-14

Devre: 49-36

3. Periyot: 62-54

Beş faulle çıkan: 37.21 Yiğit Arslan (Beşiktaş Emlakjet), 39.22 Michael Daum, 39.33 Tyrique Jones (Anadolu Efes)

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