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Spor

Beşiktaş Emlakjet yarı final için Hapoel Shlomo ile karşı karşıya

BKT Avrupa Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş Emlakjet, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Hapoel Shlomo ile karşılaşacak.

AA12 Mart 2024 Salı 10:27 - Güncelleme:
Beşiktaş Emlakjet yarı final için Hapoel Shlomo ile karşı karşıya
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde yarın İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile karşı karşıya gelecek.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Avia Solutions Group Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Normal sezonu A Grubu'nda 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 6. sırada tamamlayan Beşiktaş Emlakjet, 8'li final turunda İspanya'nın Gran Canaria takımını 80-78'lik skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Hapoel Shlomo ise 13 galibiyet ve 5 mağlubiyetle A Grubu'nu 2. sırada bitirerek doğrudan çeyrek finale yükseldi.

Kupada çeyrek final, tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, yarı finale yükselecek.

  • beşiktaş emlakjet
  • BKT Avrupa Kupası
  • Hapoel Shlomo

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