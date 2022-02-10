Beşiktaş, Enes Sali'ye talip oldu! Gheorghe Hagi karşı teklifte bulundu

10 Şubat 2022 Perşembe 18:52 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 18:52

Beşiktaş, Romanya futbolunun yeni yıldızı Enes Sali için Romanya Ligi ekibi FC Farul Constanta'ya teklifte bulunduğu iddia edildi. Farul'un sahibi Gheorghe Hagi'nin Enes Sali için sonraki satıştan pay istediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ, ENES SALİ'Yİ İSTEDİ

GSP.ro'da yer alan habere göre; Siyah-beyazlı takım, 15 yaşındaki Enes için Farul'a 500 bin euro teklif etti. Farul'un sahibi Gheorghe Hagi ise bu teklife karşılık olarak 1 milyon euro ve sonraki satıştan pay istedi.

Farul Constanta'nın sahibi Gheorghe Hagi'nin Enes Sali için sonraki satıştan payı çok önemsediği de vurgulandı.

ENES SALİ, 15 YAŞINDA ROMANYA MİLİ TAKIMINDA OYNADI

Türk kökenli Romanyalı Enes Sali, 15 yaşında profesyonel oldu ve Romanya Milli Takımı'nın Lihtenştayn ile oynadığı Dünya Kupası eleme maçında da forma şansı buldu.

BARCELONA ALTYAPISINDA OYNADI

Bu sezon Romanya Liga 1'de 11 maçta 306 dakika forma giyen Enes Sali, 1 yıl boyunca Barcelona altyapısında da forma giydi.