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Spor

Beşiktaş, Ernest Poku için harekete geçti! Solskjaer yeşil ışık yaktı

Beşiktaş Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf, AZ Alkmaar forması giyen Ernest Poku'yu transfer listesine ekledi. Ole Gunnar Solskjaer'in onay verdiği 21 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu için yönetim girişimlere başladı.

Akşam13 Mart 2025 Perşembe 07:40 - Güncelleme:
Beşiktaş, Ernest Poku için harekete geçti! Solskjaer yeşil ışık yaktı
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Beşiktaş Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğü görevine getirilen Eduard Graf, yeni sezon çalışmalarına ara vermeden başladı. Daha önce Alman devi B.Dortmund'da uzun yıllar görev yapan başarılı gözlemci, yaz transfer döneminde yapılacak transferler için Ole Gunnar Solskjaer'in önüne genç oyuncu sunmaya devam ediyor. Graf, AZ Alkmaar forması giyen Ernest Poku için de transfer önerisi yaptı. Beşiktaş Yönetimi'nin, Solskjaer'den de geçer not alan Hollandalı için yönetimin harekete geçtiği öğrenildi.

HEM KANAT HEM SANTRFOR

Hollanda ekibiyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 21 yaşındaki başarılı sağ kanat oyuncusu, hem sol kanatta hem de santrafor mevkisinde oynayabiliyor. AZ Alkmaar ile bu sezon 29 karşılaşmaya çıkıp, bin 927 dakika süre alan Poku 1 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi. Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile oynadığı 3 maçta da süre alan genç oyuncunun Sarı-Kırmızılılar'a karşı bir de asisti var. Son 16 turunun ilk maçında da Tottenham Hotspur'a karşı etkili performans verdi. 21'lik futbolcunun piyasa değeri 1.5 milyon euro.

BİTİRİCİLİĞİ EKSİK AMA SAVAŞÇI

Avrupa'nın çeşitli scout sitelerine göre Poku, modern kanat oyuncularında olması gereken özellik olan topu ileriye taşıma başarısıyla ön plana çıkıyor. Tehlikeli pozisyon yaratma ve oyun kurulumunda da iyi olan genç oyuncunun, skor verimliliği konusunda kendisini geliştirmesi gerektiği de vurgulanıyor. Bitiricilik konusunda vasat olmasına rağmen başarılı pas yüzdesi ve ikili mücadele kazanma oranıyla takım oyununa büyük katkı veriyor. Solskjaer, Poku'nun ligde fark yaratacağı görüşünde.

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