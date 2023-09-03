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Spor

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu için gelen teklifi reddetti!

Kara Kartal'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına saatler kala ciddi bir teklif geldi. Ancak Beşiktaş teklifi yetersiz bulduğu için reddetti.

Fanatik3 Eylül 2023 Pazar 10:04 - Güncelleme:
Beşiktaş, Ersin Destanoğlu için gelen teklifi reddetti!
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Önceki akşam transfer döneminin kapanmasına sayılı anlar kala siyah beyazlıların genç eldiveni Ersin Destanoğlu hakkında Fransız medyasından çarpıcı bir iddia geldi. Kasper Schmeichel ile vedalaşan Nice, 22 yaşındaki file bekçisi için Beşiktaş'a resmi teklifini iletti.

DAHA ÖNCEKİ SENELERDE DE...

Bu teklifin bonuslarla beraber 6 milyon Euro'yu bulduğu öğrenildi. Ancak Kartal, teklifi düşük bulduğu için kabul etmedi. Ersin Destanoğlu geçtiğimiz yıllarda da Nice'in gündemine girmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

22 yaşındaki genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçen sezon çıktığı 11 resmi maçın 3'ünde kalesini gole kaparken 14 golü de kalesinde gördü.

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