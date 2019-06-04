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Beşiktaş, Erzurumspor'dan Lokman Gör ile anlaşma sağladı

Beşiktaş, Doğan Erdoğan'dan sonra B.B. Erzurumspor’da forma giyen Lokman Gör'le de anlaştı.

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Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. BB Erzurumspor forması giyen sol stoper Lokman Gör, TRT Spor'un son dakika haberine göre Beşiktaş ile anlaşma sağladı. Siyah beyazlı kulüp, BB Erzurumspor ile bonservis pazarlığına başladı. BB Erzurumspor'un bu transfer için 500 bin avro istediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ İNDİRİM BEKLİYOR

Bedeli yüksek bulan Beşiktaş yönetimi, indirim için pazarlıkları sürdürürken, aynı zamanda Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'dan onay beklendiği belirtildi.

Lokman Gör'ün Beşiktaş ile anlaşması sosyal medyada siyah beyazlı taraftarların farklı yorumlarıyla karşılandı. 28 yaşındaki Lokman Gör bu sezon BB Erzurumspor ile çıktığı 28 resmi maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti.

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