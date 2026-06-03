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Spor

Beşiktaş, eski başkanı Mehmet Üstünkaya'yı unutmadı

Beşiktaş Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya, vefatının 26. yıl dönümünde Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 18:23 - Güncelleme:
Beşiktaş, eski başkanı Mehmet Üstünkaya'yı unutmadı
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Beşiktaş Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya, vefatının 26. yıl dönümünde anıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Üstünkaya'nın Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine, ikinci başkan Hakan Daltaban, asbaşkan Kaan Kasacı, genel sekreter Uğur Fora, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök, Beşiktaş Dernekler Koordinatörü Hüseyin Belenkoğulları, eski futbolcular ile Üstünkaya'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Tören, okunan duaların ardından sona erdi.

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