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Spor

Beşiktaş, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya'yı andı

Beşiktaş, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya'nın vefatının 25. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden anma mesajı yayımladı.

AA3 Haziran 2025 Salı 15:25 - Güncelleme:
Beşiktaş, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya'yı andı
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Beşiktaş Kulübü, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya'nın vefatının 25. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Üstünkaya, Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Yönetim Kurulu Üyeleri Merve Öztopaloğlu, Aykut Torunoğulları ve Zahide Esra Sayın, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök ile Üstünkaya'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Tören, okunan duaların ardından sona erdi.

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