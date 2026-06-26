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Spor

Beşiktaş, EuroLeague yolunda: Karar bugün açıklanacak

Beşiktaş, bugün EuroLeague'den çıkacak karara kilitlendi. Siyah-beyazlılar, wild card (özel davet) için en güçlü aday olarak gösteriliyor.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2026 Cuma 11:23 - Güncelleme:
Beşiktaş, EuroLeague yolunda: Karar bugün açıklanacak
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Geride kalan sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'ni ikinci bitiren ve EuroCup'ta da final oynayan Beşiktaş'ın yeni sezonda EuroLeague'de mücadele etme ihtimali bulunuyor.

Monaco'nun mali durumuna ilişkin karar süreci devam ederken, siyah beyazlılar, wild card için en güçlü aday olarak gösteriliyor.

Süreçteki belirsizliklerden biri, Real Madrid'in 10 yıllık anlaşma imzalanmasıyla ortadan kalktı. EuroLeague yönetimi; yeni sezonu 20 yerine 19 takımla oynatma seçeneğini de değerlendiriyor.

Kritik toplantının ardından Beşiktaş'ın Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonuna katılıp katılamayacağı belli olacak.

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