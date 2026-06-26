Beşiktaş, EuroLeague yolunda: Karar bugün açıklanacak

Geride kalan sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'ni ikinci bitiren ve EuroCup'ta da final oynayan Beşiktaş'ın yeni sezonda EuroLeague'de mücadele etme ihtimali bulunuyor.

Monaco'nun mali durumuna ilişkin karar süreci devam ederken, siyah beyazlılar, wild card için en güçlü aday olarak gösteriliyor.

Süreçteki belirsizliklerden biri, Real Madrid'in 10 yıllık anlaşma imzalanmasıyla ortadan kalktı. EuroLeague yönetimi; yeni sezonu 20 yerine 19 takımla oynatma seçeneğini de değerlendiriyor.

Kritik toplantının ardından Beşiktaş'ın Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonuna katılıp katılamayacağı belli olacak.