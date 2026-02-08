İSTANBUL 11°C / 5°C
Spor

Beşiktaş, evinde 5. kez puan kaybetti

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 5. kez puan kaybetti. Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'nda oynadığı maçlarda toplam 12 puan bıraktı.

8 Şubat 2026 Pazar 23:01
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de iç sahada 5. kez puan kaybı yaşadı.

Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Samsunspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor karşısında taraftarını mutlu etmeyi başaramadı.

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe'ye yenilen, Samsunspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor karşısında da sahadan birer puanla ayrılan Beşiktaş, böylece sahasında toplam 12 puan kaybı yaşadı.

LİGDE 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Ligde son yenilgisini 11. haftada Fenerbahçe derbisinde yaşayan siyah-beyazlılar, son 10 müsabakada ise mağlup olmadı.

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 5'er galibiyet ve beraberlik yaşadı.

ALANYASPOR'U SON 6 MÜSABAKADA MAĞLUP EDEMEDİ

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile ligde oynadığı son 6 karşılaşmayı kazanamadı.

Siyah-beyazlılar, bu maçların 4'ünde sahadan beraberlikle ayrılırken, 2'sinde ise Akdeniz temsilcisine mağlup oldu.

Beşiktaş, Alanyaspor karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında 3-0'lık skorla elde etmişti.

VAR İNCELEMESİ PENALTI GETİRDİ

Beşiktaş, VAR incelemesinin ardından karşılaşmanın 31. dakikasında penaltı kazandı.

29. dakikada Hyeon-gyu Oh, ceza sahası içinde Ümit Akdağ ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Oyunu devam ettiren maçın hakemi Oğuzhan Çakır, topun dışarı çıkmasının ardından VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izledi ve penaltı kararı verdi.

33. dakikada topun başına geçen kaptan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN LİGDEKİ SON 3 MAÇTA 3 GOL

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, Süper Lig'de çıktığı son 3 müsabakada gol sevinci yaşadı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı ekibin 19. haftada ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı ve 20. haftada TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçların ardından Alanyaspor karşısında da fileleri havalandırmayı başardı.

Orkun, ayrıca Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede de takımının tek golünü kaydetti.

OH, İLK MAÇINDA SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, ilk maçında gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlıların "Ara transfer" döneminde Belçika'nın Genk takımından kadrosuna kattığı Güney Koreli oyuncu, 53. dakikada ceza sahası içinde yaptığı röveşata ile fileleri havalandırdı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, pozisyonda Oh'a topu çıkaran Emmanuel Agbadou'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Çakır, gol kararı verdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, pozisyonun incelemesi esnasında oyunun yaklaşık 5 dakika durması sebebiyle hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.

MURİLLO, İLK KEZ FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Amir Murillo, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

"Ara transfer" döneminde Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan kadroya dahil edilen 29 yaşındaki Panamalı sağ bek, 77. dakikada Gökhan Sazdağı'nın yerine oyuna girdi.

