Beşiktaş evinde Alanyaspor'u ağırlayacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligdeki 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 5. basamakta yer alıyor.

Süper Lig'de 4 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise 22 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK VAR

Siyah-beyazlılarda Alanyaspor maçında iki futbolcusundan yararlanamayacak.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Kristjan Asllani, Akdeniz temsilcisi karşısında formasından uzak kalacak.

Konyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen El Bilal Toure de müsabakada görev yapamayacak.

ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta üç futbolcu ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 22. haftadaki RAMS Başakşehir müsabakasında cezalı olacak.

YENİ TRANSFERLER FORMA BEKLEYECEK

Beşiktaş'ta yeni transferler Alanyaspor karşısında teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma şansı bekleyecek.

Lisansları çıkartılan Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh ve Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou'nun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların diğer transferleri kaleci Devis Vasquez ve savunma oyuncusu Amir Murillo'nun kadroda olup olmayacağına ise teknik heyet karar verecek.

Öte yandan Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan maçta görev yapan Yasin Özcan ve Junior Olaitan, Alanyaspor karşısında şans bulmaları halinde Beşiktaş formasını Süper Lig'de ilk kez giyecek.

BEŞİKTAŞ, LİGDE İÇ SAHADAKİ SON ÜÇ MAÇINI KAZANDI

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de sahasında oynadığı son üç maçta 9 puan topladı.

Sahasında 1-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle seriye başlayan Beşiktaş, Kayserispor'u da aynı skorla geçmeyi başardı.

Ligde geçen hafta Konyaspor'u 2-1 yenen siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşısında da kazanarak seriyi dört maça çıkarmayı amaçlıyor.

Beşiktaş, üst üste dört iç saha galibiyeti aldığı son dönemi Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile yaşamıştı.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Ligde 9, kupada ise 3 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 3 ayı aşkın süreçte mağlup olmadı.

Bu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor ve Konyaspor'u yenen siyah-beyazlı ekip; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kocaelispor'la ise berabere kaldı.

Beşiktaş, Alanyaspor karşısında da iyi bir sonuç alarak namağlup serisini sürdürmeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK KOZU KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ

Siyah-beyazlı takımın Alanyaspor maçındaki en büyük kozu kaptan Orkun Kökçü.

Süper Lig'de Eyüpspor ve Konyaspor ile Türkiye Kupası'nda oynanan Kocaelispor maçlarında rakip ağları birer kez sarsan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 maçta görev yaptı.

Orkun, kaydettiği 3 golün yanı sıra son haftalarda gösterdiği performansla da teknik direktör Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerin başında geliyor.