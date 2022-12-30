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Spor

Beşiktaş evinde farklı kazandı

Beşiktaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Bursa Uludağ Basketbol'u 104-64 mağlup etti.

AA30 Aralık 2022 Cuma 18:36 - Güncelleme:
Beşiktaş evinde farklı kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. ve sezonun ilk yarısının son haftasında Beşiktaş, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 104-64 yendi.

Beşiktaş, ligde üst üste 3, toplamda ise 5. galibiyetini aldı. Karşılaşmada yabancı oyuncusu olmadan mücadele eden Bursa temsilcisi ise üst üste 4, toplamda ise 9. yenilgisini yaşadı.

SALON: BJK Emlakjet

HAKEMLER: Ziya Özorhon, Eyyüp Ayhan, Barış Turgut

BEŞİKTAŞ: Evans 16, Melek Uzunoğlu 6, Elif Bayram 13, Reimer 17, Billings 24, Yağmur Kübra Taşar, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz 7, Kübra İmren Sevindik 8, Draşkiçeviç 3, Nur Nihan Dabakoğlu 2, İnci Güçlü 8

BURSA ULUDAĞ BASKETBOL: Gizem Mürüvet Uca 10, Gonca Karataş 6, Özge Kavurmacıoğlu 15, İlsu Darıcıoğlu 7, Ferda Yıldız 23, Sümeyye Nur Acar, Tuğçe Turus, Deniznur Çakır, Ayşegül Erdoğan, Ercin Öztürk 3

1. PERİYOT: 25-19

DEVRE:56-36

3. PERİYOT: 83-47

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