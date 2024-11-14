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Spor

Beşiktaş evinde farklı kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, sahasında BOTAŞ'ı 94-67 mağlup etti.

14 Kasım 2024 Perşembe 23:09 - Güncelleme:
Beşiktaş evinde farklı kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, sahasında BOTAŞ ile karşı karşıya geldi.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Siyah Beyazlılar, 94-67 kazandı.

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Şakacı, Cemil Uygül, Mustafa Çeltiker

Beşiktaş: Hillsman 10, Evans 16, Winterburn 23, Elif Bayram 12, Fagbenle 13, Esra Güvenç, Ceyda Conker, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık 6, Gizem Başaran Turan 4, Melek Uzunoğlu 10

BOTAŞ: Cuic 22, Büşra Akbaş 6, Dantas 11, Cave 6, Allen 17, Rana Uçar 2, Işık Su Güven, Saliha Mandıracı, Gülşah Duman Bıçakçı, Melike Yalçınkaya 2, Buket Ünal, Melis Dilara Lafatan 1

1. Periyot: 29-17

Devre: 54-36

3. Periyot: 75-56

Beş faulle çıkan: 34.27 Buket Ünal (BOTAŞ)

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