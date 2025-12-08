Beşiktaş, evinde galibiyeti unuttu

Beşiktaş, kendi evinde oynadığı lig maçlarında galibiyeti unuttu.

Bu sezon Tüpraş Stadı'nda 7. maçında Gaziantep FK'yi konuk eden siyah-beyazlı ekip ikas Eyüpspor, RAMS Başakşehir ve Kocaelispor ile oynadığı maçları kazanarak hanesine 9 puan yazdırdıktan sonra bir daha galibiyet yüzü göremedi.

Dolmabahçe'de galibiyet sevincini unutan siyah-beyazlılar daha sonra ev sahibi olduğu maçlarda Gençlerbirliği'ne 2-1, Fenerbahçe'ye 3-2 yenilirken Samsunspor ile 1-1 ve Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalarak son 4 iç saha maçında galip gelemedi.