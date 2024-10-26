Beşiktaş evinde Karşıyaka'yı mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Karşıyaka'yı konuk etti.
BJK Fibabanka Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 80-73 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, üst üste 3. galibiyetini aldı. Karşıyaka ise 2 maç sonra mağlubiyet yaşadı.
Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş Fibabanka, Mersin Spor'u konuk edecek. Karşıyaka ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.
SALON: Beşiktaş Akatlar Arena
HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Polat Parlak
Beşiktaş: Needham 17, Berk İbrahim Uğurlu, Sleva 19, Martin 2, Terry 9, Allman 18, Yiğit Arslan 10, Morgan 10, Kerem Kuthan Konan 4
Karşıyaka: McCollum 20, Webb 14, Boutsiele 15, Jefferson 5, Kenan Sipahi 2, Ozan Yılmaz, Russell 16, Hakan Sayılı, Efe Ergi Tırpancı, Muhsin Yaşar 10
1'İNCİ PERİYOT: 26-24
DEVRE: 42-47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-66