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Spor

Beşiktaş evinde Karşıyaka'yı mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Karşıyaka'yı 80-73 mağlup etti.

26 Ekim 2024 Cumartesi 20:42 - Güncelleme:
Beşiktaş evinde Karşıyaka'yı mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Karşıyaka'yı konuk etti.

BJK Fibabanka Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 80-73 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, üst üste 3. galibiyetini aldı. Karşıyaka ise 2 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş Fibabanka, Mersin Spor'u konuk edecek. Karşıyaka ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

SALON: Beşiktaş Akatlar Arena

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Polat Parlak

Beşiktaş: Needham 17, Berk İbrahim Uğurlu, Sleva 19, Martin 2, Terry 9, Allman 18, Yiğit Arslan 10, Morgan 10, Kerem Kuthan Konan 4

Karşıyaka: McCollum 20, Webb 14, Boutsiele 15, Jefferson 5, Kenan Sipahi 2, Ozan Yılmaz, Russell 16, Hakan Sayılı, Efe Ergi Tırpancı, Muhsin Yaşar 10

1'İNCİ PERİYOT: 26-24

DEVRE: 42-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-66

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