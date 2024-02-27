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Spor

Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırlayacak

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

AA27 Şubat 2024 Salı 09:25 - Güncelleme:
Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırlayacak
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0'la geçtikten sonra Bitexen Antalyaspor'u da 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Konyaspor ise 3. turdan katıldığı kupa macerasında Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yendi. 4. turda Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u da aynı skorla geçen yeşil-beyazlı ekip, 5. turda Göztepe'yi uzatmalarda 2-1 mağlup etti. Son 16 turunda EMS Yapı Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 yenen Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan ekip, yarı finale yükselerek adını son 4 takım arasına yazdıracak.

İki takım arasında Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle 3 oyuncu kadroda yer almayacak.

Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain, Konyaspor mücadelesinde görev yapamayacak. Sakatlığı nedeniyle İstanbulspor karşılaşmasında görev yapamayan Tayfur Bingöl'ün de yarınki maçta forma giymesi beklenmiyor.

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