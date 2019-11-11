Beşiktaş evinde mağlup olmuyor
Beşiktaş, dün akşam Yukatel Denizlispor karşısına çıkana kadar Süper Lig’de son iç sahada 16 maçında yenilgi yüzü görmemişti.
- Star Spor
Kartal bu süreçte 11 karşılaşmayı galibiyetle tamamlarken, 5 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Siyah-Beyazlı takım dün akşam da kaybetmeyerek seriyi 17 maça çıkardı. Beşiktaş, Denizlispor karşısında ise son dokuz karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.
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