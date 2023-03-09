Beşiktaş evinde OGM Ormanspor'u yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş, evinde OGM Ormanspor'u 88-82 yendi.
SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
HAKEMLER: Can Mavisu, Eyyüp Ayhan, Metin Erol
BEŞİKTAŞ: Evans 28, Yağmur Kübra Taşar 7, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz 2, Kübra İmren Sevindik 3, Elif Bayram 19, Draşkiçeviç, İnci Güçlü, Billings 22, Melek Uzunoğlu 7
OGM ORMANSPOR: Thomas 18, Kübra Erat 9, Damla Gezgin 17, Fatmanur Karakaş 11, Banu Şimşek 14, Gray 11, Nazlı Bircan Gökdemir 2
1. PERİYOT: 23-18
DEVRE: 48-38
3. PERİYOT: 68-57
5 FAULLE ÇIKAN: 29.03 Gray (OGM Ormanspor)