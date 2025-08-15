İSTANBUL 30°C / 23°C
Beşiktaş, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

