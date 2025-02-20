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Spor

Beşiktaş, Eyüpspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 20:26 - Güncelleme:
Beşiktaş, Eyüpspor maçına hazır
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalar yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından, taktiksel çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

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