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Spor

Beşiktaş, Eyüpspor maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA19 Şubat 2025 Çarşamba 14:49 - Güncelleme:
Beşiktaş, Eyüpspor maçına hazırlanıyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 16.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

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