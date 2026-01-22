İSTANBUL 10°C / 7°C
Spor

Beşiktaş, Eyüpspor mesaisinde

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

22 Ocak 2026 Perşembe 15:04
Beşiktaş, Eyüpspor mesaisinde
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazartesi günü ikas Eyüpspor'a konuk olacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular, antrenmana ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas antrenmanının ardından dar alanda çift kale maçlarla idman tamamlandı.

Beşiktaş, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

