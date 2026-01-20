Beşiktaş, Eyüpspor mesaisine başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Kayserispor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başladıkları idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.