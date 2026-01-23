İSTANBUL 13°C / 8°C
  Beşiktaş, Eyüpspor mesaisine devam etti
Spor

Beşiktaş, Eyüpspor mesaisine devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'de hafta sonu Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

23 Ocak 2026 Cuma 15:05
Beşiktaş, Eyüpspor mesaisine devam etti
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşularının ardından pas çalışması yaptı. Taktik maçla gün tamamlandı.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Eyüpspor-Beşiktaş müsabakası 26 Ocak Pazartesi saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

