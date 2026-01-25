Beşiktaş, Eyüpspor sınavına hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.
Beşiktaş-Eyüpspor müsabakası yarın saat 20.00'de başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.