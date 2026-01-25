İSTANBUL 16°C / 10°C
25 Ocak 2026 Pazar
Beşiktaş, Eyüpspor sınavına hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.

25 Ocak 2026 Pazar 19:12
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Beşiktaş-Eyüpspor müsabakası yarın saat 20.00'de başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

