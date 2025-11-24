İSTANBUL 18°C / 9°C
Spor

Beşiktaş, Fatih Karagümrük hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarına başladı.

24 Kasım 2025 Pazartesi 15:03
Beşiktaş, Fatih Karagümrük hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

