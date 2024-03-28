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Spor

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçında kazanan çıkmadı

Beşiktaş, hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

28 Mart 2024 Perşembe 17:58 - Güncelleme:
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçında kazanan çıkmadı
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Beşiktaş, milli maçlar için verilen arada ikinci hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Fatih Karagümrük, 25. dakikada Kevin Lasagna ile öne geçti. Beşiktaş, bu gole 61. dakikada Rachid Ghezzal ile cevap verdi. Maçın geri kalanında karşılıklı ataklar gelişse de maçta başka gol sesi çıkmadı.

Beşiktaş, geçtiğimiz Cumartesi günü Buducnost Podgorica ile de karşılaşmış rakibini 5-1'lik skorla mağlup etmişti.

Siyah-beyazlılar, gelecek maçta 4 Nisan tarihinde RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

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