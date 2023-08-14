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Spor

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın maçında VAR koltuğunda Mete Kalkavan oturacak.

IHA14 Ağustos 2023 Pazartesi 12:45 - Güncelleme:
Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu
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Beşiktaş'ın bugün deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Serkan Ok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Yiğit Arslan olacak.

Zorlu mücadelenin VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan'a Mustafa Öğretmenoğlu ve Mehmet Emin Tuğral AVAR olarak eşlik edecek.

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