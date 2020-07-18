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Spor

Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde kartlar havada uçuşuyor

Beşiktaş-Fenerbahçe arasındaki son 21 maçta 124 sarı ve 15 kırmızı kart çıktı.

AA18 Temmuz 2020 Cumartesi 13:22 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 13:22
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Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçlarda kartlar havada uçuşuyor.

İki takım arasında ligde oynanan son 21 derbi mücadelesini yöneten hakemler, sık sık kartlarına başvurmak zorunda kaldı. Beşiktaş-Fenerbahçe arasındaki son 21 derbi maçında 124 sarı ve 15 kırmızı kart çıktı.

FENERBAHÇELİ OYUNCULAR 59 SARI, 5 KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçeli oyuncular, son 21 derbi mücadelesinde toplam 64 kart gördü.

Sarı-lacivertli oyunculara 59 sarı çıkarken, hakemler ayrıca 5 de kırmızı kart gösterdi.

BEŞİKTAŞLI OYUNCULAR DAHA HIRÇIN

Beşiktaşlı oyuncular, Fenerbahçe ile oynanan derbi karşılaşmalarında daha hırçın bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı oyuncular 65 sarı kart görürken, 10 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

SON 2 DERBİDE KIRMIZI KART YOK

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 2 derbi maçta hakemler kırmızı kartlarına başvurmadı.

Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'de Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona eren mücadelede ve bir önceki sezon Vodafone Park'ta 3-3 eşitlikle biten derbi maçta kırmızı kart çıkmadı.

İki takım arasında oynanan maçlarda son kırmızı kartı gören isim ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta Caner Erkin oldu. Beşiktaşlı futbolcu mücadelenin son düdüğünün ardından hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

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