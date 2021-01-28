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Spor

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi seyircili oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) maçların seyircili oynanması için çalışmalarını sürdürüyor. TFF 13 Mart'tan sonra yüzde 30 seyirci kapasiteli olarak maçları oynatmayı hedefliyor. Eğer TFF'nin planı işlerse Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi seyircili bir şekilde oynanabilecek.

28 Ocak 2021 Perşembe 09:52 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 09:52
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Pandemi nedeniyle Türkiye'de futbol müsabakaları seyircisiz bir şekilde oynanmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) seyircili müsabakaların oynanması için hummalı bir çalışma sürüyor. Yapılan planlamaya göre ise 13 Mart'tan sonra ev sahibi ekiplerin yüzde 30 seyirci kapasiteli maçların oynanması hedefleniyor. Eğer TFF'nin planı işlerse Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi seyircili bir şekilde oynanabilecek.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 21 Mart'ta oynanacak. Eğer TFF planlanan seyircili kararını uygularsa derbi seyircili bir şekilde oynanmış olacak.

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