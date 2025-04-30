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  • Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde kartlar havada uçuşuyor! Son 40 maçta 30 kırmızı
Spor

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde kartlar havada uçuşuyor! Son 40 maçta 30 kırmızı

Beşiktaş , Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan derbilerde Beşiktaşlı futbolcular, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan son 40 Fenerbahçe derbisinde 20 kez kırmızı kart gördü. Bu 20 kartın 13'ü ise Kadıköy deplasmanında çıktı. İşte detaylar...

IHA30 Nisan 2025 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde kartlar havada uçuşuyor! Son 40 maçta 30 kırmızı
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Ligi üçüncü sırada bitirme hedefine ulaşabilmek için mutlak galibiyet hedefleyen siyah-beyazlı ekibin dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri de kırmızı kartlar.

SON 40 MAÇTA 30 KIRMIZI KART

İki takım arasında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan son 40 mücadelede hakemler 30 kez kırmızı kartlarına başvurdu. Bu 30 kartın 20'si ise Beşiktaşlı futbolculara çıktı.

Sarı-lacivertli oyuncular da 10 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

KADIKÖY'DE SİYAH-BEYAZLI FUTBOLCULAR ÇOK 'HIRÇIN'

Söz konusu süreçte Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 18 müsabaka oynandı. Bu 18 karşılaşmada tam 17 kırmızı kart gösterildi. Siyah-beyazlı futbolcular, 13 kırmızıyla Kadıköy'de 'hırçın' bir görüntü sergiledi.

Sarı-lacivertli oyuncular ise yalnızca 4 kez kırmızı kart sebebiyle oyundan ihraç edildi.

LİGDE SON 4 MÜSABAKADA BEŞİKTAŞ'A 3 KIRMIZI

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin, ligde oynadığı son 4 mücadelede 3 kırmızı kart çıktı. Kartların tamamını siyah-beyazlı oyuncular gördü. Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve Kartal'ın 1-0 kazandığı maçta Gedson Fernandes çift sarıdan kızarmıştı.

2023-2024'te Ülker Stadyumu'nda sarı-lacivertlilerin 2-1 galip geldiği müsabakada ise Beşiktaşlı Al-Musrati oyundan ihraç edilen tek futbolcuydu.

2022-2023 sezonunda yine Kadıköy'de bu kez Beşiktaş'ın 4-2'le rakibine üstünlük kurduğu karşılaşmada ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandıran oyuncu Welinton olmuştu.

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