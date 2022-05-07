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Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine hazır

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıları tamamlandı.

DHA7 Mayıs 2022 Cumartesi 21:30 - Güncelleme:
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe maçı için 21 kişilik kadrosu şu şekilde: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Georges Nkoudou, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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