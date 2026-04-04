  • Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine hazır
Spor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA4 Nisan 2026 Cumartesi 23:58 - Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç ile Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu'nun da izlediği idman, yaklaşık bir saat sürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde akşam saatlerinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Chobani Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

