  • Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor
Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor

Milli aranın ardından deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA31 Mart 2026 Salı 16:17 - Güncelleme:
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, minyatür kale çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan oyuncular Emirhan Topçu antrenmanın tamanında, El Bilal Toure ise bir kısmında takımla birlikte çalıştı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü.

