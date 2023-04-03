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Spor

Beşiktaş: Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları açıklansın!

Beşiktaş, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklamasını istedi. Siyah-beyazlılar, bu talebin Fenerbahçe nezdinde de kabul edildiğini belirtti.

3 Nisan 2023 Pazartesi 17:34 - Güncelleme:
Beşiktaş: Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları açıklansın!
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Beşiktaş, sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Hatayspor ve Gaziantep FK için söylediği sözlere tepki gösterdi.

Resmi internet sitesinde bir açıklama yapan siyah-beyazlılar, açıklamasında ayrıca Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının istenmesini talep etti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"22 Mart 2023 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada, Fenerbahçe-Beşiktaş maçına ait VAR kayıtlarının sonuç ne olursa olsun kamuoyuyla paylaşılmasını talep etmiştik. Bu talebimizin arkasında olduğumuzu belirtiyor, müsabakaya ait VAR kayıtlarının açıklanmasını bir kez daha talep ediyoruz.

Kaldı ki bu tek taraflı bir istek değil, rakibimiz Fenerbahçe'nin nezdinde de kabul görmüş bir taleptir.

Beşiktaş JK olarak;

Fenerbahçe maçına ait VAR kayıtlarının kamuoyuyla ya da kulüplerin belirleyecği temsilcilerle paylaşılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak başvuracağımızı,

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürürlükte bulunan haksız kararından vazgeçmesi ve adaleti sağlayacak yeni bir karar almasını sağlamak için sonuna kadar mücadele edeceğimizi,

kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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