  Beşiktaş-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Spor

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide VAR olarak Sarper Barış Saka görev yapacak.

2 Kasım 2025 Pazar 12:17
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbinin VAR hakemi belli oldu.

Dev mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak.

DEV REKABETTE 362. RANDEVU

Dev karşılaşmada 362. randevu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün yapacakları maçla 362. kez karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 361 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 129 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 459 gol kaydetti.

