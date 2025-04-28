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Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe mesaisine başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başladı.

AA28 Nisan 2025 Pazartesi 15:18 - Güncelleme:
Beşiktaş, Fenerbahçe mesaisine başladı
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, derbinin hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde iki günlük iznin ardından gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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