Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Orhan Kaynak için taziye mesajı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, hayatını kaybeden Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA10 Mart 2026 Salı 21:51 - Güncelleme:
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Orhan Kaynak için taziye mesajı
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, vefat eden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, "Eski futbolcularımızdan ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli kulübün taziye mesajında, "Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Sarı-kırmızlı kulübün mesajında ise "Eski milli futbolcu ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

