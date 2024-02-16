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Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe'den transferi açıkladı!

Beşiktaş Futbol Akademi, Fenerbahçe altyapısında forma giyen orta saha oyuncusu Can Duran'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

16 Şubat 2024 Cuma 19:05 - Güncelleme:
Beşiktaş, Fenerbahçe'den transferi açıkladı!
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Beşiktaş Futbol Akademi, son olarak Fenerbahçe altyapısında forma giyen 2009 doğumlu orta saha oyuncusu Can Duran'ı transfer etti.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Türk futboluna birçoğu yıldız olmuş binlerce sporcu kazandıran Beşiktaş Futbol Akademi, başta izleme birimimiz olmak üzere birçok kulübün izleme birimleri tarafından gelişimi yakından takip edilen, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen 2009 doğumlu orta saha oyuncusu Can Duran'ı kadrosuna kattı.

Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi ve U15 Akademi Takımı Teknik Sorumlumuz Cafer Oğuz Kaynar sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız sporcumuza "Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin" diyerek başarılar dilediler.

Beşiktaş Artaş U-15 Takımımızda forma giyecek olan Can Duran, Beşiktaşımızın formasını giyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Beşiktaş'a gelmemde emeği olan Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi başta olmak üzere herkese teşekkür ederim" diye konuştu."

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