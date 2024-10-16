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Spor

Beşiktaş, FIBA Avrupa Kupası'nda Benfica'yı konuk edecek

FIBA Avrupa Kupası ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'yı sahasında konuk edecek.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 10:05 - Güncelleme:
Beşiktaş, FIBA Avrupa Kupası'nda Benfica'yı konuk edecek
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci hafta mücadelesinde yarın Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

İlk maçında GEAS Basket'i deplasmanda 63-49 mağlup eden siyah-beyazlılar, K Grubu'na galibiyetle başladı.

Portekiz ekibi Benfica da sahasında Basket Namur Capitale karşısında 77-52 kazandı.

Geçen sezon bu kupada final oynayan Beşiktaş, sahasındaki mücadeleyi kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

  • Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı
  • FIBA Avrupa Kupası
  • Benfica

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