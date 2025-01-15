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Spor

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarın rövanş maçına çıkıyor

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Fransız ekibi UFAB 49 ile karşılaşacak.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 10:06 - Güncelleme:
Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarın rövanş maçına çıkıyor
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, yarın sahasında Fransa temsilcisi UFAB 49'u konuk edecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Fransa'daki ilk maçtan 64-52 galip gelen siyah-beyazlılar, kazanması ya da en fazla 11 sayı farkla kaybetmesi durumunda adını çeyrek finale yazdıracak.

UFAB 49'un müsabakayı 12 sayı üstünlükle bitirmesi halinde maç uzatmalara gidecek. Fransız temsilcisinin çeyrek finale çıkabilmesi için ise en az 13 sayı farkla mücadeleyi kazanması gerekiyor.

  • Beşiktaş
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