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Spor

Beşiktaş Fibabanka evinde farklı kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 102-77 yendi.

AA8 Şubat 2025 Cumartesi 17:46 - Güncelleme:
Beşiktaş Fibabanka evinde farklı kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 102-77 yendi.

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Ali Şakacı, Mehmet Serdar Ünal, Batuhan Söylemezoğlu

Beşiktaş Fibabanka: Plavsic 11, Needham 7, Berk Uğurlu 6, Morgan 13, Sleva 13, Allman 11, Mathews 9, Yiğit Arslan 17, Yağız Aksu 2, Kerem Kuthan Konan 6, Ahmet Ata Özbek 3, Terry 4

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 6, Newman 13, Egemen Güven 12, McLemore 5, Moody 3, Arca Tülüoğlu, Cook 19, Vanwijn 4, Egehan Arna 15

1. Periyot: 29-20

Devre: 56-36

3. Periyot: 79-55

Beş faulle çıkanlar: 26.29 McLemore, 38.14 Moody (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

  • Beşiktaş
  • Yukatel Merkezefendi Belediyesi
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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