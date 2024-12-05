Beşiktaş Fibabanka galibiyeti ikinci yarıda aldı

BKT EuroCup A Grubu 10'uncu haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi 90-88 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş, 6'ncı galibiyetini elde etti. Buducnost VOLI ise 6'ncı yenilgisini aldı.

SALON: Moraca

HAKEMLER: Alberto Baena, Nick Van Den Broeck, Denis Hadzic

BUDUCNOST VOLI: Morgan 13, Sulaimon 8, Magee 6, Slavkovic 3, Tanaskovic, Ferrell 6, Dreznjak 17, Omic 7, Wright IV 7, Kamenjas 21

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Allman 11, Mathews 20, Needham 10, Berk Uğurlu 7, Yiğit Arslan, Morgan 4, Sleva 16, Kerem Konan 2, Martin 20

1'İNCİ PERİYOT: 19-19

DEVRE: 45-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-65