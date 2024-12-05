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Spor

Beşiktaş Fibabanka galibiyeti ikinci yarıda aldı

BKT EuroCup A Grubu 10. haftasında deplasmanda Karadağ ekibi Buducnost VOLI'ye konuk olan temsilcimiz Beşiktaş Fibabanka, rakibini 90-88'lik skorla mağlup ederek 6. galibiyetini elde etti.

DHA5 Aralık 2024 Perşembe 00:40 - Güncelleme:
Beşiktaş Fibabanka galibiyeti ikinci yarıda aldı
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BKT EuroCup A Grubu 10'uncu haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi 90-88 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş, 6'ncı galibiyetini elde etti. Buducnost VOLI ise 6'ncı yenilgisini aldı.

SALON: Moraca

HAKEMLER: Alberto Baena, Nick Van Den Broeck, Denis Hadzic

BUDUCNOST VOLI: Morgan 13, Sulaimon 8, Magee 6, Slavkovic 3, Tanaskovic, Ferrell 6, Dreznjak 17, Omic 7, Wright IV 7, Kamenjas 21

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Allman 11, Mathews 20, Needham 10, Berk Uğurlu 7, Yiğit Arslan, Morgan 4, Sleva 16, Kerem Konan 2, Martin 20

1'İNCİ PERİYOT: 19-19

DEVRE: 45-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-65

  • Beşiktaş Fibabanka
  • Buducnost VOLI
  • BKT EuroCup

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