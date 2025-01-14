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Spor

Beşiktaş Fibabanka son çeyrekte kazandı

BKT Avrupa Kupası'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş Fibabanka, sahasında konuk ettiği Litvanya ekibi BC Wolves Vilnius'u 79-77'lik skorla mağlup etti ve 8. galibiyetini aldı.

AA14 Ocak 2025 Salı 22:55 - Güncelleme:
Beşiktaş Fibabanka son çeyrekte kazandı
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Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 15. hafta maçında konuk ettiği Litvanya'nın Wolves ekibini 79-77 yendi.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetine imza atarken, Litvanya temsilcisi ise 8. kez mağlup oldu.

Salon: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Joseph Bissang (Fransa), Sergio Silva (Portekiz), Leandro Lezcano (Arjantin)

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 27, Berk Uğurlu 20, Sleva 10, Martin 10, Terry, Needham 2, Yiğit Arslan 3, Morgan 5, Kerem Konan 2, Allman, Plavsic

Wolves: Cowan 22, Miniotas 14, Zemaitis 2, Blazevic 10, Taylor 2, Brooks 2, Andrews 4, Thurman 7, Kulboka 11, Jogela 3

1. Periyot: 23-22

Devre: 40-40

3. Periyot: 52-59

Beş faulle çıkan: 38.00 Morgan (Beşiktaş Fibabanka)

  • Beşiktaş Fibabanka
  • BC Wolves Vilnius
  • BKT Avrupa Kupası

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